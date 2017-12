Trento, incendio distrugge appartamento in via delle Cave

Connect on Linked in

Nessuna persona coinvolta, a dare l’allarme una vicina di casa

Trento – Incendio in via delle Cave a Trento, questa mattina verso le 12.30. Ad andare a fuoco, per cause ancora da chiarire, l’appartamento al secondo piano di una casa storica al civico 3.

A dare l’allarme la donna che assieme al marito vive al piano sottostante, la quale ha sentito un forte odore di fumo e ha quindi chiamato i vigili del fuoco, arrivati sul posto in pochi minuti con autobotte e autoscala assieme alla polizia locale.

L’incendio si è sviluppato abbastanza velocemente a causa delle numerose parti in legno dell’appartamento, che è disabitato. Non si segnalano quindi persone coinvolte. Le fiamme sono state domate in meno di un’ora ma i vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino a metà del pomeriggio per bonificare e mettere in sicurezza gli ambienti. Da calcolare l’entità dei danni, verosimilmente ingenti, dal momento che l’incendio ha quasi distrutto l’appartamento, il sottotetto ed una parte del tetto.

Le immagini (TGR)