Trento, straniero dà in escandescenza in Duomo:: arrestato

Intervento della Squadra volante

Trento – Il personale della Squadra volante di Trento ha arrestato un cittadino di origine tunisina per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo – si apprende – è stato segnalato dal sagrestano del Duomo di Trento per schiamazzi e comportamenti autolesionistici all’interno della chiesa. Giunti sul posto, gli agenti sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente. L’uomo, richiedente protezione internazionale ma con precedenti per stupefacenti, sottoposto a obbligo di firma a cui non stava ottemperando, è stato ammanettato e fatto salire in auto.

Durante il tragitto verso la Questura, ha tuttavia continuato a dare in escandescenza, danneggiando l’auto di servizio della Polizia. Per le condizioni dell’uomo è stato richiesto l’intervento degli operatori sanitari, mentre gli agenti hanno proceduto all’arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, con denuncia per danneggiamenti, informando il pm di turno.