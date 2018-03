Trento, Impiegato adesca ragazzino sui social: arrestato

Indagini Polizia postale Trento dopo la denuncia della madre

Trento – Un impiegato quarantenne di Trento è stato arrestato per pedofilia con l’accusa di avere adescato un minorenne sui social. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Rovereto su richiesta della Dda di Trento ed eseguita dalla polizia, è arrivata dopo una serie di accertamenti sul materiale informatico sequestrato all’indagato.

Secondo l’accusa, l’uomo aveva stretto un’amicizia online con un ragazzino, seguita da approcci hard attraverso l’uso della webcam e dal tentativo di avere una serie di incontri a sfondo sessuale. Le indagini, condotte dalla Polizia postale e delle comunicazioni del Trentino Alto Adige, sono iniziate a seguito delle denuncia della madre del minorenne che si era accorta degli strani comportamenti del figlio. L’analisi dello smartphone del ragazzo hanno consentito agli investigatori di risalire al presunto adescatore.

In breve

Aumentano giovani donne senzatetto a Bolzano – Quando si parla di senzatetto l’immaginario comune è portato a pensare a uomini. Il non avere una casa, però, è un fenomeno che sempre più interessa anche l’universo femminile, in particolar modo le giovani donne. In occasione della giornata internazionale della donna la Caritas altoatesina richiama l’attenzione sul bisogno di protezione e aiuto di queste donne spesso invisibili. Casa Margaret a Bolzano ha accolto 1.050 donne in 20 anni, mentre nel 2017 tra le 46 ospiti ben nove avevano meno di 30 anni e undici meno di 40. “Queste donne non sono affatto diverse dalle altre: desiderano soltanto sperimentare quel senso di protezione e sicurezza che, a causa di infanzie o esperienze di vita difficile, non hanno mai provato”, racconta Giulia Frasca, responsabile di casa Margaret. I motivi per cui alcune donne rimangono improvvisamente senza un tetto sono separazioni, divorzi, rapporti familiari complicati, ma anche tragici eventi o dipendenze.