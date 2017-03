Trento, Il Vescovo Tisi: “C’è la solitudine di chi si sente figlio di nessuno”. Primo Consiglio pastorale diocesano il 4 marzo

Connect on Linked in

Tisi, manca l’esperienza del Padre. L’Arcivescovo di Trento: “E’ all’origine di bisogno di visibilità”

Trento – Monsignor Tisi ha guidato gli esercizi spirituali d’inizio Quaresima per almeno duecento fra preti diocesani e religiosi, raccolti nella chiesa del Santissimo a Trento.

“Dio non è Padre ‘mio’, ma Padre ‘nostro'”. Lo dice l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi per la Quaresima. “Un Padre – ha aggiunto – che vede nel segreto: dietro al bisogno di visibilità e d’immagine che tutti abbiamo c’è la mancanza dell’esperienza del Padre, c’è la solitudine di chi si sente figlio di nessuno”.

Il primo Consiglio pastorale diocesano

Si riuniranno per la prima volta il prossimo sabato 4 marzo i ventotto componenti del nuovo Consiglio pastorale diocesano. Sono soprattutto laici, tranne tre preti e due religiosi, L’appuntamento è a Trento in Seminario a partire dalle ore 9.30.

Nel Consiglio sono rappresentati una ventina fra zone pastorali e decanati della diocesi. L’apertura dei lavori è affidata all’arcivescovo Lauro che porterà il suo saluto ai nuovi membri e l’augurio di un impegno proficuo da parte loro. Monsignor Tisi ha già annunciato, ripetutamente, di voler attribuire al Consiglio un ruolo fondamentale nell’organizzazione della vita pastorale diocesana, parallelamente al Consiglio Presbiterale.

All’ordine del giorno della prima riunione del nuovo Consiglio la presentazione del nuovo Statuto dell’assemblea stessa e una prima riflessione sulla pastorale nell’attuale suddivisione della diocesi in zone pastorali, decanati, unità pastorali e parrocchie.

Il calendario della Quaresima

“Entrare in Quaresima è accettare la sfida di ridare significato al tempo. Questa è la grande missione a cui, oggi, anche i credenti sono chiamati”. Lo scrivono i vescovi di Bolzano-Bressanone e di Trento Ivo Muser e Lauro Tisi nel saluto introduttivo al calendario “Un Pane per amor di Dio – Quaresima di Fraternità 2017“. Il calendario è pensato per favorire la preghiera quotidiana nelle famiglie. A questo contribuiscono, per ogni giorno, una citazione biblica con una riflessione attualizzante e una breve invocazione. Le riflessioni, ispirate anche al messaggio quaresimale di papa Francesco , sono state curate da vari settori della pastorale, con la regia del Centro Missionario: dalla pastorale famigliare alla Caritas, dall’ufficio catechistico alla pastorale della salute, al lavoro.

Sul tema “CHIESA MISSIONARIA, testimone di misericordia”, il “calendario quaresimale – scrivono ancora i vescovi – traccia percorsi alternativi, apre finestre inattese, fissa obiettivi rinnovati. Non parla di una missione impossibile, ma di piccoli passi quotidiani compiuti con lo sguardo sollevato, non fissato sui nostri piedi. Lo sguardo che intercetta quello dell’altro, l’osserva con passione, vi riconosce linfa vitale per se stesso”. E’ questa la condizione per “tornare ad assaporare – argomentano Muser e Tisi -, la bellezza di una vita diversa dalla monotona scansione di scadenze che ci piombano addosso generando una corrosiva ansia da performance. Potremo scoprire una vita abitata dalla libertà. La libertà degli altri come la più alta forma di realizzazione della nostra libertà. Questa è la nostra fede. Perché crediamo in Gesù di Nazareth, il Risorto. Colui che ha liberato il tempo. Per sempre. Per tutti”.

Il calendario della Quaresima 2017 è in distribuzione presso il Centro Missionario Diocesano.

Scarica versione PDF