Trento, Il comune di Civezzano vince il premio “Humana eco-solidarity award 2016”

Donati oltre 7 mila chili di abiti che hanno consentito di risparmiare 46 milioni di litri di acqua

Trento – Gli oltre 7 mila chili di abiti raccolti hanno avuto importanti benefici ambientali e sociali: risparmiati 46 milioni di litri di acqua, evitati 28 mila di chili di anidride carbonica e finanziati 2 corsi di studio per i ragazzi in Mozambico o Zambia. Per la grande generosità dei cittadini che hanno donato indumenti usati a favore di HUMANA è stato premiato con l’importante riconoscimento “HUMANA Eco-Solidarity Award 2016” il Comune di Civezzano, primo classificato tra i Comuni in provincia di Trento.

Nel 2015, HUMANA ha raccolto sul territorio comunale 7.780 chili di abiti, determinando un impatto sociale, ambientale ed economico positivo nel Sud del mondo e in Italia. Il ricavato dei vestiti raccolti a Civezzano, ha contribuito a finanziare 2 corsi breve (di 3 mesi) di perfezionamento professionale in idraulica, costruzioni e tinteggiatura, tecniche di vendita, turismo e agricoltura per giovani studenti in Mozambico o Zambia.

L’organizzazione propone dunque un’offerta formativa valida e di qualità rendendola soprattutto accessibile. Sul fronte ambientale invece, gli abiti donati hanno evitato l’emissione di oltre 7 mila chili di anidride carbonica nell’atmosfera, pari all’attività di assorbimento di 280 alberi, e di risparmiare circa 47 milioni di litri di acqua utili a riempire oltre 19 piscine olimpioniche. I premi sono stati assegnati in occasione dell’HUMANA People to People Day 2015, evento internazionale che coinvolge i membri della federazione HUMANA in Europa. Lo slogan di quest’anno “Quality Education for Development – Educazione di qualità per lo sviluppo” mette in evidenza come l’educazione sia il fulcro di uno sviluppo sostenibile.

Gli abbandoni scolastici nel mondo sono nettamente in calo (da 102 milioni nel 2000 a 58 milioni nel 2012), ma, nonostante ciò, ancora oggi milioni di bambini non frequentano la scuola. Molta strada è stata percorsa, ma tanto resta ancora da realizzare e HUMANA è in prima linea per diffondere un’educazione di qualità, capace di fornire strumenti utili alla crescita personale e sociale. “Il premio HUMANA Eco-Solidarity Award, mette in luce come la raccolta degli indumenti usati di HUMANA abbia un impatto positivo direttamente sulla crescita formativa delle persone e sul contesto in cui esse sono inserite. Per questo motivo nel 2015, il 50,4% dei finanziamenti di HUMANA sono stati destinati a progetti nel settore “Istruzione e Formazione”, sostiene Karina Bolin, Presidente di HUMANA Italia.