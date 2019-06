Trento, tragico incidente auto moto a Ragoli: muore un 58enne, ferita una ventenne

Connect on Linked in

Elisoccorso e sanitari sul posto con i Vigili del fuoco e la polizia

Ragoli (Trento) – Auto e moto erano incolonnati in zona. Lo schianto – per cause in corso di accertamento -, ha scaraventato l’uomo in moto – originario di Nago Torbole -, contro le rocce a lato della strada. E’ successo tra Ragoli e Tione.

La vittima è il 58enne Enzo Giuliani, 58enne di Nago Torbole, tamponato dall’auto guidata da un 20enne di San Lorenzo Dorsino.

Nonostante l’intervento immediato dei sanitari con l’ambulanza e di seguito l’equipe medica in elicottero, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

La giovane donna di venti anni alla guida dell’auto, è stata invece trasferita al pronto soccorso di Tione, ma non sarebbe in pericolo.

Sul posto, nel comune di Tre Ville (Giudicarie), sono intervenute due ambulanze e l’elicottero del 118 oltre alla Polizia locale. Accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso.

Si tratta del quarto incidente mortale in moto nelle ultime settimane in Trentino, Solo giovedì era morto un centauro tedesco a Vezzano.

In breve

Si è conclusa con un ferito e cinque arresti una lite scoppiata all’alba di giovedì all’uscita del locale da ballo ‘Club T8’ a Trento. Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, risulta che la lite sia nata all’esterno del locale, per futili motivi coinvolgendo un gruppo di giovani tra i 18 e i 32 anni, tutti di origine tunisina, marocchina e naturalizzati italiani. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di individuare i presunti responsabili che, giovedì in tarda mattinata, sono stati tratti in arresto. Mentre i due uomini, il ferito e un giovane di 22 anni, sono stati arrestati per lesioni personali aggravate dall’uso di oggetti atti ad offendere, tre ragazze, tutte diciottenni, sono state invece arrestate per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Tutti saranno giudicati per direttissima.