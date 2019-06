Trento, domenica tragica per le moto: perdono la vita una 52enne tedesca e un 34enne padovano a Vermiglio e Folgarida, sei vittime in poche settimane in provincia

Connect on Linked in

Sale a sei persone decedute sulle due ruote, il bilancio in pochi giorni in provincia

Trento – Due tragedie sulla moto in poche ore, domenica mattina in Trentino.

Il primo grave incidente è avvenuto alle 11.30. Una 52enne tedesca ha perso la vita in seguito a una caduta mentre percorreva una galleria nella zona di Vermiglio. Si tratta di una donna che seguiva il marito in moto. L’allarme è scattato verso le 11.40 e sul posto è sopraggiunto anche l’elicottero del 118, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Lo schianto è avvenuto sulla statale 42, all’interno dell’ultimo tunnel prima del passo del Tonale.

Il secondo grave incidente in moto domenica in tarda mattinata tra Folgarida ‘alta’ e Dimaro.

Sul luogo sono intervenute l’elisoccorso e due ambulanze ma non c’era nulla da fare. Le condizioni del ferito, un 34enne padovano, erano parse subito disperate ai primi soccorritori. Si tratta della sesta vittima in moto in pochi giorni in Trentino.

Molti gli interventi sanitari in tutta la provincia di Trento. Diversi inoltre gli incidenti in bici nel Trentino orientale dove si è svolta una corsa di ciclismo con rallentamenti e notevoli disagi al traffico sui passi Brocon, Gobbera, Rolle e Manghen.