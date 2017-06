Trento, Governatore Rossi: “Concorso 112 non è stato annullato” e continuano le polemiche con le minoranze

Con riferimento alle notizie diffuse in questi giorni circa il “Concorso per personale esperto” da assegnare alla Centrale unica di emergenza, si comunica che ad oggi la Giunta provinciale di Trento non ha adottato alcuna decisione in merito all’annullamento dello stesso. Ogni affermazione pronunciata in tal senso è quindi destituita di fondamento.

L’Esecutivo comunicherà le proprie decisioni una volta completate le verifiche e gli approfondimenti finalizzati ad assicurare la più alta garanzia di sereno funzionamento ad un servizio importantissimo per la comunità trentina e per gli ospiti del nostro territorio.