Trento, Giunta Fugatti in Vallarsa: “Sostenere i territori di montagna”

“In questo Comune ci sono molte problematiche che troviamo in altre valli del Trentino, tanti aspetti del vivere in montagna sui quali siamo impegnati, come il contrasto allo spopolamento e la necessità di garantire servizi adeguati sul territorio”

Vallarsa (Trento) – Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso dell’incontro con il sindaco di Vallarsa, comune dove la Giunta provinciale si è riunita oggi. Fra i molti temi posti alla Giunta provinciale, quello della semplificazione amministrativa, della viabilità e dei trasporti pubblici, dei giovani, dell’ambiente e della presenza del lupo.

Non è mancato un accenno alla questione dell’ipotesi di realizzazione della Valdastico, sulla quale il presidente Fugatti ha evidenziato di aver convocato un incontro con i sindaci delle Valli del Leno per la prossima settimana. “Noi non sottovalutiamo la questione ambientale e l’approfondiremo attentamente. Presenteremo le ipotesi sul tappeto e cercheremo di trovare la soluzione migliore”.

