Covid-19, in Trentino ancora 11 vittime: il punto della task force. Nei prossimi giorni Consiglio provinciale in aula per videoconferenza

In terapia intensiva ci sono 77 persone. 106 contagi (di cui 99 con il tampone e 7 per essere stati in contatto con soggetti positivi). I tamponi fatti sono 1001

Trento – “Riparti Trentino” è l’iniziativa che contiene le misure per aiutare gli operatori economici colpiti dall’emergenza. “La Provincia, Cassa del Trentino, il Fondo strategico e Confidi hanno unito le forze per offrire: sospensione di mutui, canoni o leasing, attivazione di linee di finanzamento con un contributo annuo della Provincia, supporto e consulenza gratuita”. Per offrire più liquidità a imprese e famiglie è stato differito il pagamento dell’Imis e dei tributi comunali.

​Il Consiglio provinciale si riunirà “fisicamente”

Sarà in Aula giovedì 16 aprile per dare il via libera a una modifica del regolamento interno che renderà poi possibili le sedute in videoconferenza della stessa assemblea legislativa e degli altri organi della principale istituzione democratica del Trentino.

È partita la lettera del presidente Walter Kaswalder per la convocazione di questo secondo e ultimo incontro “di persona” dei consiglieri durante l’emergenza coronavirus. L’ordine del giorno, già concordato dai capigruppo, prevede che dopo l’appello in programma alle 10.00 nell’emiciclo del palazzo della Regione, venga discussa e approvata la modificazione del regolamento interno riguardante l’introduzione dell’articolo 34 ter “Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle sedute”. Modifica già illustrata e condivisa dalla conferenza dei capigruppo ma la cui adozione formale ha reso necessario questo passaggio dalla plenaria del Parlamento trentino.

A seguire vi sarà una comunicazione del presidente della Provincia,per aggiornare i consiglieri sulla situazione di emergenza epidemiologica determinata dal virus, cui seguirà un possibile dibattito. Come già nella seduta di marzo sia i componenti della Giunta che i consiglieri siederanno distanziati per garantire la necessaria sicurezza sanitaria.

TreCovid19, le informazioni sui cellulari

Disponibile per cellulari e tablet sugli store di Apple e Google e integrata con nuove funzioni e servizi. È la App “TreCovid19”, lo strumento che raccoglie in un unico contenitore le informazioni ufficiali sull’emergenza Covid-19 in Trentino e che ora si affianca agli operatori sanitari e ai cittadini per monitorare i sintomi della malattia. Dall’informazione al controllo della salute. Un’evoluzione dell’applicazione TreCovid19 che offre ai trentini che si trovano a casa in isolamento uno strumento in più per interagire con i sanitari incaricati del monitoraggio quotidiano. Da un paio di settimane il controllo dei sintomi può infatti avvenire anche attraverso una applicazione per cellulari e tablet sviluppata da TrentinoSalute4.0, il gruppo di lavoro composto dal personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, della Provincia e della Fondazione Bruno Kessler. TrentinoSalute4.0

Fondazione Bruno Kessler