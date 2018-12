Trento, furioso incendio nella notte in via Maccani, verifiche su qualità dell’aria

Trento – Grande lavoro dei Vigili del fuoco, nella notte tra venerdì e sabato, per domare il furioso incendio di via Maccani.

Venti sono le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto.

Le fiamme hanno avvolto i due piani soprastanti della struttura (ex Lidl), dove vivevano 10 famiglie, fortunatamente rimaste illese.

L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato poco dopo la mezzanotte.

Si ipotizza che a scatenare le fiamme sia stato un corto circuito, che ha innescato il rogo in un appartamento, coinvolgendo poi tutte le altre abitazioni.

Incendio nella notte in un condominio in via Maccani a Trento quello che ospitava la vecchia Lidl. Allontanate 10 famiglie. Nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Trento. pic.twitter.com/XViqPYSFI6

— Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) December 1, 2018