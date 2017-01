Trento, escursionista padovano muore in un canalone a Folgaria

Precipita per 500 metri in un canalone e perde la vita

Nordest - L’escursionista di 65 anni è morto in un incidente in montagna avvenuto in Trentino, in località Paradiso sull’altipiano di Folgaria, domenica mattina.

L’uomo stava compiendo un’escursione non considerata particolarmente difficile lungo una mulattiera e deve avere messo un piede in fallo dopo essere scivolato su un tratto ghiacciato, precipitando per 500 metri all’interno di un canalone in “Val di Gola”.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con un elicottero della Protezione civile, ma per il veneto, ormai, non c’era più nulla da fare.