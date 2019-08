Trento, Entra in casa e trova tre ladri chiusi in una stanza

Connect on Linked in

Operazione della Polizia

Trento – Tre tunisini, due dei quali clandestini ed uno in attesa del permesso di soggiorno, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per furto in abitazione e portati in carcere a Spini di Gardolo dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato dalla polizia.

È accaduto giovedì sera in una abitazione sulla collina di Trento, a Cognola.

Il proprietario, che risiede a Civezzano, si è insospettito e ha chiamato la Polizia quando, provando ad entrare in casa, si è accorto che la serratura era stata forzata.

Quindi ha atteso gli agenti ed è entrato con loro in casa, trovata in disordine e con oggetti sparsi sul pavimento.

Una delle stanze era chiusa dall’interno e dentro sono stati trovati i tre tunisini, autori del tentativo di furto, che sono quindi stati arrestati.