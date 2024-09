Trento, ecco il nuovo Briamasco: manto sintetico e campo allargato a 68 metri

Sono state anche rifatte le panchine e c’è un nuovo ingresso giocatori

Trento – Grandi novità per il campo dello stadio Briamasco, casa del Calcio Trento. Venerdì mattina alla presenza dell’assessore allo sport Salvatore Panetta e della vicepresidente della Giunta provinciale Francesca Gerosa sono state presentate tutte le migliorie al campo. Nello specifico è stata effettuata la completa sostituzione del manto erboso da naturale a sintetico. Il campo è stato allargato a 68 metri per permettere di giocare anche le partite della Serie B. Si è provveduto all’arretramento e al rifacimento completo delle panchine e delle poltrone per le riserve e per il quarto uomo ed è stato realizzato un nuovo ingresso dei giocatori in campo che avverrà da un'uscita centrale e non più laterale.

È stata inoltre eliminata completamente la barriera protettiva nella Tribuna nord in

modo da permettere ai tifosi di avere una visuale completa da ogni postazione e dare l’effetto di un campo da gioco senza barriere come avviene negli stadi di ultima generazione (così facendo si potranno utilizzare a pieno le postazioni a ridosso del campo). Ovviamente a ogni evento dovrà essere presente personale del Trento Calcio a bordo campo per evitare invasioni (come avviene in tutti gli stadi sprovvisti di reti di protezione). In merito alla palestra di allenamento e al campo per le tattiche di gioco (detto “gabbia”) la prima è stata già ordinata e il secondo verrà ordinato nelle prossime settimane. Si dovranno fare lavori di approntamento che però non influiranno sull’attività sportiva all’interno del campo da gioco. Il costo totale dell’opera è di 1,85 milioni di euro finanziato dalla Provincia autonoma con il contributo del Comune tramite Asis.