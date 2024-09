Trento e Bolzano vogliono mettere mano al limite dei sindaci

Si punta su una norma di attuazione

Trento/Bolzano – La giunta regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol ha deciso di dare impulso alla Commissione dei Dodici affinché dia il via all’iter per l’adozione di una norma di attuazione che permetta alla Regione di disciplinare, anche in difformità dalla normativa statale, i limiti alla ricandidabilità alla carica di sindaco, anche al fine di promuovere la piena rappresentanza delle minoranze linguistiche negli organi elettivi comunali.

Nel frattempo la Regione ha avviato l’iter legislativo per la legge regionale sulla modifica urgente (in materia di limiti dei mandati) al Codice degli enti locali e inviterà i Consigli dei Comuni di Bolzano e Trento a esprimere un parere in merito entro 15 giorni.