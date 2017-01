Trento, Dopo il caso Baratter il Partito Autonomista segna il passo: nuova polemica sull’espulsione di Kaswalder (VIDEO)

Continuano le polemiche nel partito di governo del Trentino dopo il caso Baratter e l’espulsione del consigliere Walter Kaswalder, ex presidente e anima storia delle stelle alpine trentine

Trento - E’ in attesa delle motivazioni per poi fare appello ai probiviri. Walter Kaswalder (nella foto), espulso dal Patt, per i continui scontri con la linea politica. Ma il consigliere provinciale autonomista, ex presidente del partito, non demorde e dopo 40 anni di militanza annuncia battaglia difeso dall’avvocato e consigliere provinciale trentino, Rodolfo Borga.

“E’ il Patt attuale che ha rinunciato ai principi ispiratori del partito”: dice Kaswalder, sostenendo di essere vicino alla base del partito che boccia gli attuali vertici provinciali, pronto a far valere i suoi contatti con il mondo autonomista, frutto di tanti anni di impegno politico.

