Trento, Covid-19: a Pasqua 65 contagi e 9 decessi ma anche una 93enne guarita nel Vanoi che emoziona il Trentino

Aggiornamenti coronavirus in Trentino anche nel giorno di Pasqua. In Trentino ci sono 6.198 persone in quarantena, zona più colpita la Val di Fassa

Trento – Numeri importanti, pur dentro un trend abbastanza stabile, in Trentino per Covid-19.

I dati del giorno di Pasqua

Secondo i dati registrati domenica mattina, sono 9 i nuovi decessi (7 donne e 2 uomini) 6 di questi sono avvenuti in Rsa.

Per quanto riguarda i positivi, i nuovi casi sono 65, di cui 64 accertati con tampone e uno senza. In totale oggi sono stati letti 1.143 tamponi.

Guarita una novantenne nel Vanoi

Ma ci sono anche notizie positive in questo giorno di Pasqua blindato per tutti gli italiani. Dal Vanoi, dove si era registrato uno dei primi casi positivi nelle Rsa del Trentino, arriva la notizia della guarigione di una signora di 93 anni, dopo ben 38 giorni di isolamento, riprese in queste ore anche dai telegiornali regionali come segno di speranza per tutti coloro che in queste ore stanno combattendo contro il virus.

Tra i volti noti in Trentino, guariti in questi giorni si segnala anche don Piero Rattin, rinomato biblista trentino – originario del Vanoi – che è tornato alla sua attività al Santuario di Pinè. Nei giorni scorsi aveva ringraziato i sanitari con un toccante editoriale su settimanale Vita Trentina.

Una notizia che emoziona il Trentino