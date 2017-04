Trento, Consiglio delle Autonomie: l’ultima seduta

Parere positivo

Il Cal ha detto sì alla proposta di delibera della Giunta provinciale concernente “Modalità di monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio e relative sanzioni a carico dei Comuni e delle Comunità della Provincia autonoma di Trento (Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, articolo 8, comma 1)”.

Su questo punto, che si rifà a norme nazionali con sanzioni statali, il Presidente Gianmoena ha voluto porre l’accento sulla necessità a livello romano di qualche riflessione. “Possiamo tranquillamente dire che i dipendenti dei Comuni sono impegnanti e stanno lavorando bene, ma questa situazione a livello nazionale sta creando un corto circuito sugli organici e il dubbio che sorge è quello dell’intenzione di scaricare le responsabilità su chi è maggiormente vicino ai cittadini come i Comuni. Se l’obiettivo è quello del fare – ha continuato – abbiamo bisogno di spazi per lavorare e non di norme ridondanti e non di eccessiva proliferazione di norme, lacci e lacciuoli.”.

L’Assessore Daldoss ha continuato affermando che si tratta di un obbligo e di come la Provincia abbia provato a stemperare le sanzioni esercitando lo spazio che offre l’autonomia.

La delibera si riferisce alla legge di Stabilità 2016 che segna il sostanziale superamento, anche per gli Enti Locali, del patto di stabilità interno con il pareggio di bilancio che diventa l’elemento essenziale del nuovo sistema di contabilità.

La sostituzione del patto di stabilità interno con gli equilibri di bilancio dettati dal nuovo sistema contabile ha l’obiettivo di favorire una ripresa delle politiche locali rivolte agli investimenti.

La delibera prevede che Comuni e Comunità trasmettano alla PAT, entro 30 giorni dal termine del periodo di riferimento, tramite il portale Osservatorio delle autonomie locali, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo con tempi e criteri definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre entro il marzo di ogni anno sono tenuti a trasmettere una certificazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente. In caso di comunicazione successiva al 31 marzo le sanzioni prevedono che la Pat sospenda i trasferimenti in parte corrente fino alla trasmissione dei dati. In caso di ulteriore ritardo superiore ai 30 giorni sarà compito del revisore in qualità di commissario ad acta inviare la certificazione alla PAT.

Le sanzioni per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio prevedono per i Comuni una riduzione del fondo perequativo pari al 30 per cento dello scostamento se il pareggio di bilancio è raggiunto a livello di comparto. Per le Comunità si riduce il fondo per attività istituzionali del 30 per cento.

Se il pareggio di bilancio non viene raggiunto a livello di comparto, la riduzione per i Comuni è pari allo scostamento, mentre per le Comunità si riduce con le medesime modalità il fondo per le attività istituzionali.

Una nota di merito agli Enti locali è stata espressa dall’Assessore Daldoss visto che i Comuni e le Comunità del 2016 hanno tutti raggiunto il pareggio di bilancio e lo hanno comunicato e nei tempi previsti.