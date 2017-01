Trento, Concluso il Campionato italiano di sci dei Vigili del Fuoco: testimone a Belluno per il 2018

Si è concluso ad Andalo il 33esimo Campionato di sci alpino e nordico per Vigili del Fuoco. Con le ultime premiazioni, c’è stata la cerimonia dell’ammainabandiera in piazza Dolomiti ed il passaggio del testimone al Comando provinciale di Belluno che organizzerà l’edizione del 2018, che si terrà ad Alleghe. Al di là dei risultati agonistici, si è registrata molta soddisfazione tra gli organizzatori e i partecipanti per come ha funzionato l’organizzazione

Trento - “Anche in questa occasione – ha sottolineato l’assessore provinciale alla Protezione civile Tiziano Mellarini – protagonisti sono stati i valori dell’amicizia, dell’impegno, della cultura civica.

Gli stessi che tanti vostri colleghi stanno dimostrando in questi giorni di impegno straordinario in soccorso delle popolazioni colpite dal maltempo. Un esempio che ci auguriamo tanti giovani possano seguire mettendosi a disposizione del prossimo. Sono orgoglioso di esercitare la competenza in materia di protezione civile ed essere il vostro rappresentante nelle sedi istituzionali”.

Sul piano sportivo è stato lusinghiero il risultato complessivamente fatto registrare dagli atleti trentini con un totale di 24 medaglie conquistate, 1 nello snowboard, 10 nel fondo, 5 nello slalom e 8 nella combinata.

Dopo le prove di slalom e di scialpinismo, svoltesi ieri, in mattinata si è gareggiato in fondo, sulla pista del lago, in paese, e in snowboard sulla pista Traliccio.

In questi giorni si sono alternati nelle diverse discipline oltre 1000 sportivi. L’appuntamento con il campionato è aggiornato quindi ad Alleghe nel gennaio del prossimo anno.