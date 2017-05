Trento, a ‘Cerevisia’ Festival delle birre artigianali il Premio Birrificio trentino dell’anno 2017 a BioNoc’

Trento – Il birrificio primierotto si aggiudica anche Premio Speciale per l’impiego di materia prima trentina.

Ecco le birre premiate divise per le 9 categorie del concorso:

CATEGORIA 1 Birre chiare alta e bassa fermentazione di ispirazione tedesca e ceca

1 Ginevra – Birrificio Leder

2 Rauca – Birrificio BioNoc’ snc

3 Bugatina – Birrificio Leder

CATEGORIA 2 Birre chiare, alta fermentazione di ispirazione angloamericana in stile Summer Ale, Golden Ale, Cream Ale, di basso grado alcolico

1 Non assegnato

2 Non assegnato

3 Heart of Glass – Birrificio Km8

CATEGORIA 3 Alta e bassa fermentazione di ispirazione tedesca: Bock, Heller Bock, MainBock, DoppelBock, Eisbock

1 Cioch – Birrificio Leder

2 Libertina Special Argento – Birrificio Indipendente Rotaliano

3 Non assegnato

CATEGORIA 4 Alta fermentazione di ispirazione anglosassone: Bitter, Scottish Ale, Irish Red Ale, Mild, Brown Ale

1 Abete – Barbaforte

2 Nociva – Birrificio BioNoc’ snc

3 Little John – Rethia

CATEGORIA 5 Birre di alta fermentazione in stile Stout e Porter

1 Guna – Birrificio Rethia

2 Dark Deer – Birra del Bosco

3 Sweet Dreams – Birra Fon

CATEGORIA 6 Birre di Alta fermentazione in stile APA di basso/medio/alto grado alcolico, AIPA, IPA, Double IPA, Imperial IPA di ispirazione angloamericana

1 Obice – Barbaforte

2 Mariamata – Birrificio Rethia

3 Froggy Hops – Birra del Bosco

CATEGORIA 7 Birre di Alta Fermentazione di ispirazione tedesca in stile Weizen

1 Non assegnato

2 Non assegnato

3 WeissBear – Birra del Bosco

CATEGORIA 8 Birre di Alta Fermentazione di ispirazione belga in stile ricondubibile a Belgian Ale, Strong Belgian Ale, Triple, Dubbel, Blanche

1 Birra Pejo – Aqvila

2 Quadro – Barbaforte

3 Barbabosco – Barbaforte e Birra del Bosco

CATEGORIA 9 Birre Speciali: tutte le fermentazioni. Passate in botte, Barley Wine, aromatizzate con frutta, IGA, Sour, Gose

1 Pastor – Birrificio BioNoc’ snc

2 Corniole – Birrificio BioNoc’ snc

3 American Grinto – Birrificio BioNoc’ snc