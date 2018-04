A Trento, Il Castello del Buoncosiglio si rinnova

Data base sui nati in Trentino dal 1815 al 1923 – Si chiama “Nati in Trentino 1815 – 1923” il data base di Arcidiocesi e Provincia autonoma di Trento che contiene i nominativi di più di un milione e 300 mila persone, a cui sono stati assegnati 20.951 cognomi, 5.327 nomi maschili, 5.306 nomi femminili. Il progetto è articolato in una decina di saggi storici, una ventina di schede trasversali agli argomenti trattati e alcune appendici. Il tutto con una quantità di informazioni da cui partire per sviluppare ricerche. Il cognome che ricorre più frequentemente è Ferrari (5.988 volte), seguono: Zeni (5.010), poi Lorenzi (4.672), Rossi (4.557), Martinelli (4.526), Pedrotti (4.328), Sartori (4.254), Valentini (4.041), Moser (3.811), Bertoldi (3.701). Appartengono alla tradizione cristiana, invece, i nomi più diffusi, Giuseppe (52.290 ricorrenze) per gli uomini, Maria (89.947) per le donne. Un triste primato i nomi di Neonato (34.175) e Neonata (21.066) coi quali si designavano i bambini morti alla nascita.