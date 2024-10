Trento, cambio della direzione tutto in rosa a Rttr tv e Rtt la radio: Terraneo passa il testimone a Carlin

Da lunedì 7 ottobre la giornalista trentina Antonella Carlin ha preso il posto di Marica Terraneo nel ruolo di direttrice delle due testate giornalistiche di via Zanella. Auguri di buon lavoro, nei rispettivi nuovi ruoli, alle colleghe

Trento – Antonella Carlin è arrivata a Rttr da circa un anno, conduce rubriche e tg ma occupandosi anche della radio. Da lunedì 7 ottobre, ha il compito di dirigere le due testate del gruppo editoriale di proprietà di Davide (nella foto) e Marta Demarchi, dopo 13 anni in cui la guida era affidata a Marica Terraneo, subentrata nel 2011 a Stefano Mura. Terraneo lascia dopo 13 anni di direzione e 27 complessivi in redazione, per dedicarsi ad una nuova avventura professionale in tv.

Marica Terraneo saluta e ringrazia: “Giornaliste, giornalisti, personale tecnico e amministrativo, per il cammino fatto insieme in questi anni sempre con l’obiettivo di dare a telespettatori e radioascoltatori un’informazione corretta e approfondita dimostrando la capacità dei network privati di fare servizio pubblico legato al proprio territorio. Ringrazio in particolare la famiglia Demarchi, i mai dimenticati Egidio e Angelina e i figli Marta e Davide, per la fiducia che mi è stata accordata sin dal primo giorno, quando, con tanto entusiasmo ma poca esperienza, mi è stata offerta la possibilità di trasformare la mia passione nel mio lavoro”.

“Onorata per la fiducia accordatami dall’editore nell’affidarmi la direzione delle testate di RTTR la Televisione e RTT la Radio – queste le prime parole da neodirettrice di Antonella Carlin –, ringrazio Marica Terraneo per il lavoro svolto in questi anni, impostando su basi solide e competenti le due testate giornalistiche, che rappresentano un punto di riferimento tra i più importanti dell’editoria regionale. Fin da subito esprimo piena disponibilità a collaborare con le colleghe giornaliste, i colleghi giornalisti, il personale tecnico, commerciale e amministrativo, che ogni giorno rendono possibile la messa in onda dei programmi e servizi di informazione. Ai nostri telespettatori e radioascoltatori, che ci seguono sempre con attenzione e affetto, assicuriamo la volontà di proseguire con costante impegno e rigore nel raccontare ed interpretare al meglio le dinamiche culturali e i bisogni che attraversano le nostre comunità”

Davide Demarchi, editore delle due testate, ringrazia Marica Terraneo ed augura buon lavoro alla neo direttrice. “Desidero esprimere la più profonda gratitudine a Marica Terraneo per il lavoro svolto in tutti questi anni – commenta Demarchi –, non privi di ostacoli ma anche di grandi soddisfazioni, per il valido e prezioso contributo a nome di tutta la struttura e mio. Quella della direttrice Terraneo è stata una direzione lunga, fruttuosa e positiva. Sebbene i cambiamenti portino difficoltà, al contempo sono anche delle opportunità di sviluppo e crescita da cogliere. Sono certo che la nuova direttrice Antonella Carlin continuerà a costruire su queste fondamenta, portando con sé l’ampia esperienza sviluppata nei diversi mezzi di comunicazione, tra cui radio, televisione e stampa con nuove energie, idee ed entusiasmo per affrontare le sfide del giornalismo contemporaneo, e dei moderni mezzi di comunicazione, mantenendo i valori di indipendenza, imparzialità e pluralismo che da sempre contraddistinguono le redazioni a lei affidate”.

La nota stampa di RTTR/RTT