Trento, Botte alla madre 80enne: arrestato

Percosse e minacce nei confronti dell’anziana di 80 anni

Trento – I carabinieri di Trento hanno arrestato un uomo di 55 anni di Trento raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Trento in quanto resosi responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre di 80 anni.

Da oltre tre mesi – hanno ricostruito i carabinieri – il comportamento dell’uomo, complice anche l’abuso di sostanze alcooliche, era diventato sempre più violento. Un insieme di percosse e minacce, che in alcune occasioni aveva costretto la donna a ricorrere anche alle cure dei sanitari.

Il gip del Tribunale di Trento ha quindi emesso il provvedimento restrittivo a carico dell’uomo il quale, rintracciato ed accompagnato presso la caserma di via Barbacovi, è stato poi trasferito in carcere a Spini di Gardolo.

In breve

La previsione di bilancio per il 2020 del Consorzio dei Comuni trentini si attesta sui 4 milioni e 800.000 euro; nel 2018 il conto consuntivo era stato di 3 milioni e 900.000 euro e, rispetto al 2017, segna un più 80% di fatturato. Il 2018 e il 2019 – sottolinea il Consorzio – sono caratterizzati da un notevole incremento di prestazioni, con tutti i settori del Consorzio che registrano un segno più. Cresce lo sviluppo dei servizi di formazione, dell’Ict, della consulenza e di quelli connessi alla gestione del personale e, nel complesso, l’intera tipologia dei servizi erogati. “Una crescita dovuta al costante rapporto con gli enti soci: lo strumento migliore per consolidare e innovare l’offerta”.

Saldi al via il 4 gennaio in Alto Adige. In Alto Adige i saldi di fine stagione invernale inizieranno il 4 gennaio e dureranno sei settimane per terminare quindi il 15 febbraio. Le date sono state stabilite dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano su proposta dell’Unione.