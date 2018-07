Trento, Base Jumper perde la vita sulle Placche Zebrate. In mattinata incidente per un parapendio a Cavalese

Connect on Linked in

Un base jumper è stato trovato morto alla base del monte Brento, mercoledì sera. In mattinata incidente per un parapendio a Masi di Cavalese. Due gravi malori a Tenno e in Valsugana

Trento – L’allarme è stato dato da dei passanti dopo le 20 di mercoledì sera. Immediato l’intervento sul posto dell’elicottero di Trentino Emergenza.

Lo sportivo sarebbe rimasto appeso nel vuoto, in seguito al lancio. Il soccorso alpino è al lavoro per recuperare il corpo, che probabilmente sarà recuperato nella mattinata di giovedì.

I Carabinieri sono all’opera per ricostruire la dinamica del tragico incidente e l’identità della persona coinvolta nel drammatico lancio.

In breve

Parapendio in emergenza a Cavalese – Parapendio in emergenza mercoledì mattina a Masi di Cavalese. Per cause da accertare un giovane di 35 anni sarebbe precipitato da un’altezza di circa 30 metri. Immediato l’intervento dei sanitari e dell’elicottero del 118 che ha trasferito il giovane in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Ciclista muore sulla strada a Pranzo di Tenno – L’uomo era in sella a una mountain bike. L’intervento dell’elisoccorso non è servito a salvarlo. Sembra che sia stato colpito da un malore fatale. E’ successo poco dopo le 8: l’uomo è caduto a terra e alcuni passanti hanno dato l’allarme.

Tragico malore in Valsugana – Un uomo è morto in un incidente stradale, mercoledì attorno alle 11, a Grigno. La sua vettura è uscita di strada. Sul posto due ambulanze, un’autosanitaria e l’elisoccorso. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare. Si tratta di un 61enne residente in Svizzera nato in provincia di Vicenza. Sarebbe stato vittima di un malore.

Ciclista di 39 anni soccorso a Primiero – Intervento dei sanitari del 118 e dell’ambulanza mercoledì sera verso le 19.45 a Tonadico per una caduta in bici. Sul posto sono intervenute autosanitaria e ambulanza per i primi soccorsi. L’uomo è stato trasferito in ospedale a Feltre in codice giallo.