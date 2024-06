Trento, assestamento bilancio Provincia presentato a sindacati e imprenditori

Sostegno a imprese, ricerca, università, lavoratori e famiglie e investimenti nelle opere pubbliche. Sono i capisaldi dell’assestamento di bilancio illustrato agli imprenditori e ai sindacati da parte del presidente della Provincia Maurizio Fugatti

Trento – Nella manovra di assestamento di bilancio della Provincia di Trento ci sono 400 milioni di euro dell’avanzo 2023 dedicati al nuovo polo ospedaliero e universitario del Trentino, a cui si aggiungono 300 milioni di euro finanziati a debito. Sono previsti poi 100 milioni di euro per la viabilità in Valsugana, 150 milioni per la copertura delle opere già avviate e 80 milioni per la funivia Trento-Bondone.

L’assestamento di bilancio – si legge in una nota – è stato presentato questa mattina agli imprenditori e ai sindacati dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti e dall’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli. La manovra è stata approvata nel pomeriggio dall’esecutivo, in vista dell’approdo in Consiglio provinciale. Nella manovra sono inserite anche le risorse per completare il rinnovo dei contratti del settore pubblico per il triennio 2022-2024 e per quello 2025-2027, con 330 milioni per il triennio 2024-2026, e l’esenzione dall’addizionale regionale all’Irpef anche ai redditi tra i 25.000 e i 30.000 euro. Sono previsti anche 66 milioni per la promozione turistica e per gli interventi di Trentino sviluppo, oltre 80 milioni per la transizione energetica, l’internazionalizzazione, l’innovazione, la ricerca e il sostegno alla finanza d’impresa, circa 27 milioni per la razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua e per il rinnovo degli impianti nell’agricoltura.

A favore della ricerca sono previsti oltre 30 milioni per il 2024-2026, e altrettanti ne riceverà l’Università di Trento. 50 milioni andranno alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, 44 alla manutenzione delle infrastrutture, 21,5 alla riqualificazione degli immobili Itea e 20 alla riqualificazione energetica dei condomini e delle abitazioni. All’Azienda sanitaria sono destinati circa 90 milioni di euro, in parte per ridurre le liste d’attesa, in parte per il personale e per la manutenzione del patrimonio edilizio. Sono previsti anche 18 milioni per le Apsp provinciali, 21 per rafforzare l’offerta culturale sul territorio, 21,9 per lo sport e oltre 13 milioni per l’istruzione. Ancora in corso il confronto con il Cal per le risorse da destinare agli enti locali.

