Trento, anziana muore nell’incendio in casa a Villazzano

Dramma nella tarda serata di venerdì 24 gennaio in un appartamento di Villazzano, a Trento

Trento – La vittima è una donna di 89 anni – Maria Teresa Galante – ha perso la vita, a causa delle fiamme.

A lanciare l’allarme, la badante che vive al piano superiore e una conoscente residente nella palazzina di via della Villa. Sul posto, diverse squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il 118. Purtroppo per l’anziana non c’è però stato nulla da fare.

Le fiamme sarebbero divampate nella stanza da letto della donna. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo.

In breve

Ritrovato nei boschi di Ponte Alto, alle porte di Trento, il furgone rubato all’associazione Trentino Solidale, che lo usava per dare assistenza ai bisognosi. A individuarlo, nella mattinata del 25 gennaio, la Polizia locale del capoluogo. Sul posto anche i vigili del fuoco permanenti, che hanno recuperato il furgone dal ciglio di una strada nella vegetazione, nella zona dell’orrido. Le chiavi erano ancora nel cruscotto: indagini sono in corso sull’intera vicenda.