Trento, ancora una vittima in un cantiere: muore un operaio 39enne

L’ultima parete da demolire ha ceduto prima del tempo, travolgendo Sander Cerri, un operaio di 39 anni, che si trovava nel cantiere insieme a un collega

Trento – È deceduto l’operaio di 39 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente sul lavoro in un cantiere. L’uomo, di origine albanese, sarebbe stato colpito alla testa dopo il crollo di un solaio mentre lavorava, per conto di un’impresa trentina, alla ristrutturazione di un edificio.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli ispettori dell’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Terzo infortunio mortale da gennaio 2022

Da inizio anno, è il terzo infortunio mortale in Trentino; a neanche 24 ore di distanza dal decesso del 61enne Aldo Fanton, nei boschi fra Predazzo e Bellamonte. Non molto distante da lì, in un altro cantiere boschivo, il 5 marzo era morto il 22enne Walter Guadagnini.

In breve

E’ stato ricoverato in gravissime condizioni al Santa Chiara di Trento il climber diciottenne che è precipitato per circa 100 metri nel tardo pomeriggio di venerdì dalle placche zebrate di Dro nella Valle del Sarca. Il giovane stava affrontando la discesa in corda doppia insieme ad un compagno di cordata lungo la via Perla Bianca.