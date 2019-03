Trento, Alta tensione in Provincia per il convegno su: “Uomini e donne”: manifestanti sgomberati

Pomeriggio di proteste per la conferenza organizzata dagli assessori provinciali Bisesti e Segnana sul ruolo di uomini e donne e sulle differenze di genere. Oltre un centinaio i manifestanti. Intervento di Polizia e Carabinieri

Trento – Qualche ferito non grave e momenti di alta tensione, venerdì pomeriggio a Trento, in piazza Dante, nella sede della Provincia. Molte le reazioni dal mondo politico trentino, il giorno dopo la protesta di piazza Dante.

Al centro delle contestazioni, il convegno organizzato dagli assessori provinciali Mirko Bisesti e Stefania Segnana sul tema delle differenze di genere.

Per alcune associazioni, come “Non Una di Meno” e “Laici del Trentino” soltanto propaganda politica e un attacco ai diritti civili e delle donne”.

I manifestanti, quasi tutti giovani di collettivi studenteschi – ma anche genitori, educatori, insegnanti e delegati sindacali, che chiedevano di entrare – hanno raccontato di essersi visti respingere da un imponente cordone di poliziotti, carabinieri e agenti della guardia di finanza.

Una brutta pagina per l’Autonomia è il commento della Cgil, in particolare di Franco Ianeselli che in un post su Facebook ha scritto: “stasera davvero una brutta pagina per l’Autonomia. Chi ci governa… non può pensare di trasformare il palazzo della Provincia in una sede per i soli militanti di una parte politica”.

Di segno opposto i commenti degli organizzatori del convegno, che hanno giudicato le contestazioni un attacco alla libera espressione delle loro idee.