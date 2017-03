Trento, alle Poste di via Gazzoletti arriva il nuovo sistema di prenotazione: tutte le novità

Connect on Linked in

Sarà disponibile nei prossimi giorni anche all’ufficio postale di via Gazzoletti a Trento il nuovo sistema di prenotazione delle operazioni via smartphone o tablet. Utilizzando l’applicazione “Ufficio Postale” si potrà infatti richiedere il ticket elettronico che permette di prenotare in mobilità il turno in ufficio postale, programmando la visita e presentandosi in ufficio a ridosso dell’appuntamento, con conseguente riduzione dei tempi di attesa

Trento – Per consentire i lavori di installazione lunedì 6 marzo l’ufficio postale di via Gazzoletti a Trento sarà aperto solamente al mattino dalle 8:20 alle ore 13:35, e rimarrà chiuso martedì 7 marzo, tranne dalle 12:00 alle 13:00, orario in cui si effettuerà la consegna di corrispondenza inesitata, pacchi non recapitati e la consegna della corrispondenza ai casellisti; sarà regolarmente in funzione lo sportello automatico Postamat per il ritiro di denaro contante ed altre operazioni. Durante i lavori, i residenti potranno rivolgersi all’ufficio postale di Trento Centro in Piazza A. Vittoria, aperto dalle 8.20 alle 19:05 (per informazioni: 0461/275349).

L’ufficio postale di Trento via Gazzoletti riaprirà mercoledì 8 marzo con i consueti orari: lunedì-venerdì dalle 8.20 alle 19:05, sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Per prenotare il turno allo sportello attraverso la App occorrerà collegarsi all’applicazione, individuare sulla mappa l’ufficio postale e, una volta selezionata la sede, cliccare su “richiedi ticket”. Si aprirà una finestra con i servizi disponibili, contrassegnati da una lettera di riferimento.

Una volta scelto l’orario di prenotazione, sullo schermo apparirà un ticket virtuale dotato di Qr Code che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora dell’appuntamento. Giunti in ufficio postale, per essere serviti basterà avvicinare il Qr Code al lettore ed effettuare il check-in.

L’ufficio postale mette già a disposizione il collegamento gratuito alla rete internet tramite Wi-Fi. Per accedere è sufficiente registrarsi comunicando il proprio numero di cellulare nella pagina che si apre automaticamente al tentativo di connessione alla rete PosteWiFi; le credenziali di accesso saranno inviate via messaggio. Attraverso smartphone, tablet o pc sarà possibile navigare in internet in attesa di essere chiamati allo sportello.