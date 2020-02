Trento, alle Comunali di maggio sarà sfida tra Baracetti (centrodestra) e Ianeselli (centrosinistra)

Posted on

Traffico rallentato per l’intera mattinata NordEst – Una persona è morta in un tamponamento tra tre mezzi pesanti sull’autostrada A4, tra i caselli di Vicenza Est e Ovest, poco prima delle gallerie, in direzione Milano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e non senza difficoltà liberato uno degli autisti dei tir, utilizzando […]