A Trento falso allarme bomba all’ex asilo Manzoni: notevoli disagi al traffico

Connect on Linked in

Sul posto sono intervenuti gli artificieri con uno speciale robot per il disinnesco. L’allarme era scattato dopo una chiamata anonima

Trento – Dopo la chiamata anonima, sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine martedì mattina a Trento per la possibile presenza di un ordigno sospetto.

Disagi al traffico si sono registrati per l’intera mattinata in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia (con l’Unità Artificieri), guardia di finanza vigili urbani, chiamati anche per mettere in sicurezza l’area.

Via Manzoni a Trento è stata chiusa completamente con notevoli disagi. Secondo la segnalazione pervenuta alle forze dell’ordine, ci sarebbe stato un ordigno nell’edificio dell’ex asilo, in passato occupato dagli anarchici e ora in fase di demolizione. Gli artificieri però, non hanno trovato alcun riscontro e l’allarme è dunque rientrato in tarda mattinata dopo le verifiche del caso.