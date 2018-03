Trento, Accoltellato alla schiena e ucciso in via Maccani: muore un 44enne. Indagini della Polizia

Connect on Linked in

Indagini della Polizia di Trento in corso in via Maccani a Trento, dove un uomo è deceduto in seguito a un’aggressione. Un conoscente, che condivideva l’alloggio con la persona deceduta, trasferito nella notte in Questura per essere interrogato

Trento – Gli accertamenti sono in corso da parte della Squadra Mobile di Trento. L’uomo, un 44enne, è stato ferito fatalmente con un’arma da taglio.

Immediato intervento dei soccorritori, allertarti intorno alle 20.45.

Sul posto sono in corso le indagini della Squadra mobile di Trento con il sostituto procuratore Marco Gallina che conferma: “All’apparenza si tratterebbe di omicidio, vista la ferita sulla schiena. Per ora però è ancora difficile ricostruire l’esatta dinamica”.

Un conoscente è stato trasferito in Questura per essere interrogato. Da chiarire se la vittima sia stata colpita in strada o in casa.

Le immagini TGR