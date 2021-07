Trento, 850 lettere a operatori sanitari non vaccinati.10 ragazzi positivi in albergo di Brentonico

L’Azienda sanitaria trentina ha inviato oggi gli inviti formali alla vaccinazione anti Covid agli operatori sanitari che ancora non l’hanno fatta. Protesta contro il green pass sabato pomeriggio anche in piazza a Trento con centinaia di persone

Trento/Bolzano – L’Azienda sanitaria trentina ha inviato oggi gli inviti formali alla vaccinazione anti Covid agli operatori sanitari che ancora non l’hanno fatta. Si tratta di circa 850 lettere recapitate agli operatori, per la maggior parte non impiegati in strutture dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che non hanno mai risposto alle comunicazioni inviate nelle scorse settimane da Apss per approfondire i motivi della mancata vaccinazione.

La lettera d’invito contiene già le due date della vaccinazione fissate d’ufficio al drive through di Trento dopo Ferragosto. Entro tre giorni dalla somministrazione della prima dose, informa l’Azienda sanitaria, i sanitari dovranno inviare ad Apss la certificazione di avvenuta vaccinazione; in caso contrario verrà dato corso agli adempimenti previsti dalla legge per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale.

Oltre agli operatori che riceveranno la lettera, ci sono poi circa altri mille sanitari che hanno risposto formalmente ad Apss motivando la mancata vaccinazione: a partire dalla settimana prossima saranno sentiti da una commissione interna che valuterà le varie giustificazioni e potrà confermare o meno l’esonero dall’obbligo di vaccinazione. Se la motivazione non sarà considerata sufficiente, saranno invitati formalmente alla vaccinazione con una prenotazione d’ufficio. Gli operatori non vaccinati che lavorano in strutture sanitarie di Apss – precisa la nota – sono circa 500 (150 circa non hanno mai risposto alle comunicazioni di Apss e riceveranno la lettera d’invito).

Il punto covid a Trento

Aumenta in Trentino il fronte dei contagi con altri 54 nuovi positivi, ma, dopo 18 giorni consecutivi, resta a zero il dato dei decessi da Covid-19 ed anche negli ospedali la situazione migliora grazie ad una dimissione che porta da 4 a 3 il numero dei ricoverati. Coronavirus: dal bollettino di venerdì 23 luglio 2021.

Dieci casi di positività al covid di ragazzi non residenti in regione sono stati rilevati, grazie ad uno screening, nell’hotel Bucaneve a Brentonico. Lo rende noto il vice sindaco di Brentonico, Moreno Togni, precisando che tutti i positivi sono asintomatici e verranno fatti tornare nel proprio domicilio secondo le indicazioni dell’Azienda sanitaria. In via precauzionale tutti i clienti negativi torneranno a casa. L’albergo – aggiunge Togni – riprenderà la normale attività tra pochi giorni, dopo la sanificazione.

Il bollettino a Bolzano

Coronavirus, in Alto Adige nessuna vittima e 27 nuovi positivi. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 597 tamponi PCR e registrato 19 nuovi casi positivi da Pcr e da test antigenici.