Trento, 63 milioni per strade e ciclabili dalla Provincia

Trento – La Giunta provinciale di Trento ha aggiornato il Documento di programmazione settoriale 2019-21 per le sezioni che riguardano le infrastrutture stradali e ciclopedonali.

Sono stati programmati importi maggiori per circa 48,5 milioni di euro sulle ciclabili e circa 15 milioni sulle strade (di cui 5 milioni per nuovi interventi per la sicurezza stradale e per la riqualificazione delle infrastrutture). Sono inclusi i finanziamenti per le opere già programmate della ‘ciclovia del Garda’ (31,7 mln) e della nuova ciclabile del Tesino (2,9 mln).

Tra i nuovi interventi ci sono risorse la progettazione del raddoppio della statale 47 nel tratto tra Castelnuovo e Grigno, i lavori di messa in sicurezza strutturale del viadotto Canova, le barriere fonoassorbenti a Pergine, la realizzazione di un tomo paramassi sulla Ss.50, la sistemazione dell’intersezione sulla Ss421, il completamento della Sp90, la sistemazione del ‘Ponte dell’amicizia’ sulla Sp101 e la sistemazione dell’intersezione tra la Ss249 e la Ss240.

In breve

Il nuovo sistema turistico del Trentino presentato su Facebook. Ecco la riforma presentata dall’assesore Roberto Failoni sui social. “Una nuova visione – ha precisato Failoni – che mette al centro il turista e i suoi bisogni. Una governance per il sistema turistico trentino, rinnovata che coinvolge i territori. Ecco in pochi minuti i principi e le direttrici alla base della riforma del turismo che stiamo portando avanti.

Centro S.Chiara, Sergio Divina nominato presidente cda. Su proposta dell’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti, la Giunta ha nominato i membri del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti del Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento. Alla presidenza del cda c’è Sergio Divina. Gli altri componenti del cda sono Sandra Matuella (vice presidente), Daniele Lazzeri, Paolo Dalla Sega, Maurizio Cau. Per il Collegio dei revisori dei conti sono stati nominati Alessandro Giarolli, Andrea Tamanini e Lucia Corradini. Sia il cda che il collegio dei revisori resteranno in carica per cinque anni dalla data della nomina. Il presidente del cda svolgerà il suo ruolo gratuitamente.