Trento, 18 milioni a progetto ‘Santa Chiara open lab’

Nuovi spazi culturali per i giovani con un parco rinnovato

Trento – Sottoscritta dal sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e da Paolo Aquilanti, segretario generale presso la presidenza del Consiglio, la convenzione che dà il via al programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Il programma mette a disposizione del Comune 18 milioni di euro che saranno investiti nel progetto di ‘rifunzionalizzazione e riuso sostenibile dell’area Santa Chiara’.

Il progetto ‘Santa Chiara open lab’, curato dal Servizio Attività edilizia del Comune, prevede la ristrutturazione dell’ex casa di riposo, che diventerà la nuova sede degli uffici tecnici comunali; il restauro dell’ex mensa S.Chiara che ospiterà l’urban center, la sede degli ordini professionali, un centro culturale per giovani; la ristrutturazione della palazzina degli ex uffici Rsa, il restauro della chiesetta del Redentore per finalità culturali; il ridisegno del parco e dei suoi percorsi e la creazione di aree per il relax, punti per il bike sharing, aree gioco.