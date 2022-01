TrentinoCasting cerca comparse per la serie tv Rai “Black out” che si girerà a Primiero: ecco come candidarsi

L’anno 2022 inizia con una nuova produzione tv a Primiero

Trento – Dopo le riprese nel 2020 del film sulla vita di Chiara Lubich, la valle di Primiero torna protagonista di una nuova serie tv, che dovrebbe andare in onda prossimamente sulle reti RAI. Tra i numerosi film girati nel Primiero Vanoi, ricordiamo i più famosi: L’Orso di Jean-Jacques Annaud (1988), Mirka di Rachid Benhadj nel 2000, Lezione ventuno, del 2008 scritto e diretto da Alessandro Baricco, oltre ai più recenti Colpi di Fulmine (2012) e Sconnessi (2018).

In questi giorni, Trentinocasting – ha avviato sui social – la ricerca urgente di comparse e figure speciali per la Serie Rai intitolata “Black-out” che si girerà in valle nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022.

Come candidarsi

“Cerchiamo – si legge nel post – uomini e donne dai 18 ai 75 anni, residenti in Trentino, muniti di greenpass rafforzato. Chi fosse interessato è pregato di inviare la propria disponibilità a: info@trentinocasting.com allegando una foto figura intera e un primo piano (senza occhiali da sole o cappelli) oltre a nome e cognome con relativo contatto telefonico e residenza”.