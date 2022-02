Trentino Trasporti: riprendono servizi festivi extraurbani e urbano Alto Garda dal 13 febbraio

A partire da domenica 13 febbraio 2022 vengono ripristinate nei giorni festivi le corse del Servizio extraurbano ed urbano dell’Alto Garda

Trento – Inoltre dall’11 febbraio, e fino al 31 marzo, tutte le corse utilizzate dagli studenti (fascia 12-19 anni), da chiunque effettuate e che non compaiono negli orari di linea, sono da considerarsi “servizi dedicati”: su queste corse è sufficiente la mascherina FFP2 senza Green pass rafforzato. Sulle altre corse dei mezzi pubblici rimane l’obbligo di Green pass rafforzato dai 12 anni di età, con mascherina FFP2 dai 6 anni di età.

Pur non potendo escludere ulteriori disagi dovuti all’emergenza pandemica, Trentino Trasporti SpA si scusa in anticipo con la propria clientela e la invita a consultare preventivamente giorno per giorno i canali informativi aziendali e l’elenco delle corse sospese: www.trentinotrasporti.it/corsesospese

