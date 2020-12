Trentino Trasporti, corse sospese venerdì 25 dicembre (Natale), sabato 26 dicembre (Santo Stefano) e venerdì 1 gennaio 2021 (Capodanno)

Trento – Trentino Trasporti informa che nei seguenti giorni: venerdì 25 dicembre, sabato 26 dicembre 2020 e venerdì 1 gennaio 2021, tutte le corse del servizio extraurbano e del servizio urbano Alto Garda sono sospese.

Nelle suddette tre date, per le persone non automunite ed esclusivamente per esigenze di lavoro o urgenti ragioni sanitarie, rimane attivo il servizio “Elastibus” contattando il n. verde 800390270, la richiesta dovrà avvenire entro le ore 14.00 del giorno precedente il giorno festivo.