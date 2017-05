Trentino Trasporti: bilancio in utile nel 2016

Connect on Linked in

Nel 2016 Trentino trasporti ha chiuso in positivo il bilancio per 126.206 euro, senza dovere ricorrere a operazioni straordinarie

Trento – I dati sono stati presentati stamani in una conferenza stampa, in cui è stato spiegato che la società ha proseguito nella gestione ordinaria, sempre orientata al contenimento dei costi, al completamento delle azioni intraprese e all’attenta gestione finanziaria degli investimenti deliberati dall’azionista di maggioranza.

Il bilancio d’esercizio 2016 di Trentino trasporti esercizio spa si chiude invece con un utile pari a 49.974 euro.

“Il bilancio – ha commentato l’assessore provinciale competente, Mauro Gilmozzi – è l’occasione per guardare al triennio trascorso, in questo caso con grande soddisfazione perché tra azienda e amministratori, lavoratori, Comuni e Provincia, si è creato un equilibrato clima di collaborazione che ha consentito non solo di garantire ai cittadini i servizi di trasporto consueti, ma anche di introdurre obiettivi ambiziosi”.

