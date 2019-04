Trentino Trasporti assume: ultimi giorni per presentare domanda, posizioni aperte anche nelle Valli

Trento – Scadono a breve i termini per presentare domanda di assunzione in Trentino Trasporti. Tutti i bandi aperti e i dettagli con le rispettive date di scadenza.

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO E PER ISTITUIRE UNA GRADUATORIA IN FIGURA DI “SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO” – PARAMETRO RETRIBUTIVO “193” SERVIZIO RISORSE UMANE DELLA SEDE DI TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (CLICCA QUI) Selezione per la copertura di n. 1 posto e per istituire una graduatoria in figura di “Specialista tecnico/amministrativo” – parametro retributivo “193” Servizio Risorse Umane.

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI E PER ISTITUIRE UNA GRADUATORIA IN FIGURA DI “SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO”- PARAMETRO RETRIBUTIVO “193″ SERVIZIO ICT. (CLICCA QUI) Selezione per la copertura di n. 2 posti e per istituire una graduatoria in figura di “Specialista tecnico/amministrativo”- parametro retributivo “193″ Servizio ICT.