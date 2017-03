Trentino si schianta in moto in Marocco

Connect on Linked in

In moto contro un pick up: muore il trentino Maurizio Forti, di Romagnano

Trento – Maurizio Forti, 62 anni di Romagnano, stimato frutticoltore trentino, è deceduto in Marocco in seguito ad un incidente in moto. Stava rientrando alla base di Marrakech dove assieme all’amico Enzo Forti aveva affittato una moto enduro per un tour in Marocco.

L’incidente è avvenuto sabato sera verso le 17. A pochi chilometri dalla fine del viaggio, è avvenuto lo schianto contro un Pick Up. Inutili i soccorsi, quando l’ambulanza arriva, il trentino è ancora vivo, morirà più tardi in ospedale.