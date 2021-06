Trentino senza decessi covid nel primo giorno di zona bianca: al via vaccini 18 – 39 anni

Per l’Agenzia europea del farmaco rimane “autorizzato in tutte le popolazioni”. In Trentino dalle 23 prenotazioni aperte alla fascia 18-39 anni

Trento – Per il secondo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi da Covid-19 ed anche il numero relativo ai nuovi contagi è particolarmente contenuto: soltanto 2, a fronte di circa 260 tamponi analizzati. Intanto le vaccinazioni hanno superato quota 365.000 mentre 6 guariti in più portano il totale a 44.085.

Al via da lunedì sera 14 giugno le prenotazioni per vaccini destinati alla fascia 18 – 39. Per ora le disponibilità riguardano 25 mila dosi con calendario si appuntamenti fino al 10 luglio. A questa fascia di età verrà somministrato medicinale Pfizer o Moderna. Sulla decisione del Ministero della salute di sospendere la somministrazione di Astrazeneca agli under 60 il presidente Fugatti rassicura: in Trentino è accaduto in pochi casi e parecchie settimane fa ( si trattava di insegnanti o addetti delle Forze militari).

Ora agli under 60 che hanno ricevuto una prima dose di Astrazeneca (circa duemila persone) verrà somministrato come seconda dose Pfizer o Moderna. Lo stesso medicinale che sarà somministrato agli under 60 prenotati per il monodose Janssen.

Sono stati analizzati 139 tamponi molecolari dai quali è emerso 1 caso positivo. I test rapidi sono stati 127 ed anche in questo caso è stato rilevato solo 1 nuovo contagio.

Stabile la situazione negli ospedali dove i pazienti covid ricoverati sono 17, di cui 4 in rianimazione: anche ieri nessun nuovo ricovero e nessuna dimissione. Nel dettaglio, le vaccinazioni stamattina erano arrivate a 365.333 (di cui 127.229 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 65.057 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono rispettivamente 77.043 e 81.320.

