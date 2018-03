Il Trentino ricorderà la figura di Luigi Negrelli, via libera alla mozione provinciale: “Progetto entro tre mesi”

Print This Post

Approvata la mozione proposta dal consigliere primierotto Marino Simoni (Progetto Trentino), per ricordare e rivalutare la figura di Luigi Negrelli, ma non solo

Trento – Approvata all’unanimità con 26 voti anche la mozione proposta dal consigliere Marino Simoni e illustrata dal consigliere, che impegna la Giunta, da un lato, ad attivare tutte le possibili iniziative per ricordare, rivalutare ed approfondire l’opera, le idee e la storia di Luigi Negrelli, importante personaggio figlio della terra primierotta e del Trentino a 160 anni dalla sua morte, dall’altro a coinvolgere in queste iniziative la Fondazione Luigi Negrelli, la Fondazione Museo storico del Trentino, l’Università di Trento e tutta la comunità di Primiero, mettendo a disposizione le risorse necessarie.

Per la Giunta, l’assessore Tiziano Mellarini si è espresso a favore della mozione per presentare un progetto degno di questo grande personaggio. Cosa che avverrà entro tre mesi e che interesserà in particolare il Primiero.

Il consigliere Lorenzo Baratter (Patt) ha ringraziato della proposta ricordando anche la figura della sorella, Giuseppina Negrelli, per il suo ruolo politico-militare durante la guerra degli Asburgo contro Napoleone, in una fase molto delicata per il nostro territorio.

Anche Rodolfo Borga (CT) ha citato Giuseppina Negrelli, che aveva combattuto contro una visione del mondo con la quale oggi Emma Bonino si allea.

Il consigliere Simoni ha sottolineato infine il valore di Negrelli, che 200 anni fa riuscì a progettare opere colossali poi realizzate che oggi sarebbero inimmaginabili.

