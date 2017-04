Trentino Rescue Meeting nel Vanoi, esercitazioni Saf dei Vigili del fuoco di Trento e Belluno il 22/23 aprile

Connect on Linked in

Fine settimana da non perdere nella Valle del Vanoi con spettacolari esercitazioni

Canal San Bovo (Trento) – Vigili del fuoco permanenti di Trento Saf in campo per alcune dimostrazioni e workshop nel prossimo weekend. Vigili del fuoco permanenti di Belluno sommozzatori con dimostrazione e workshop. North wall con 2 elisoccorritori farà una piccola dimostrazione di utilizzo delle nuove attrezzature di spinalizzazione ed estricatori per aria, acqua, terra. TR-Boat porterà le nuove imbarcazioni per il soccorso fluviale ed alluvionale, Rescue project farà la dimostrazione del nuovo mezzo rescue pro-jet con workshop il pomeriggio.

Ma i veri protagonisti saranno i Vigili del fuoco volontari e i membri della Protezione civile, in campo con una una piccola dimostrazione e un workshop nel pomeriggio. Non mancheranno esercitazioni di Pronto soccorso in ambienti ostili con sanitari specializzati e una piccola esercitazione di gruppo con simulazione maxi emergenza in collaborazione con tutti i corpi.

Domenica infine, giornata di formazione avvicinamento auto in fiume, utilizzo dei mezzi da soccorso a motore e molto altro con la scuola Rescue Project. Il convegno è aperto a tutti.

Il programma



Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Vigili del fuoco di Canal S. Bovo o chiamare il n. 3292743226.