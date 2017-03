Trentino, non solo “Suoni delle Dolomiti” ma anche grandi eventi sull’acqua

Connect on Linked in

L’offerta legata ai laghi trentini intercetta circa il 40 per cento delle presenze estive generando un valore economico a beneficio dell’intero territorio. Un centinaio gli eventi in programma da aprile a ottobre e una grande visibilità mediatica che rafforza la promozione

Trento – Oltre un centinaio gli appuntamenti in totale per oltre 300 giornate – gara. Al primo posto, naturalmente, le acque del Garda trentino, dove da aprile a ottobre sono in programma 73 manifestazioni di vela windsurf organizzate dai cinque circoli velici, ma anche i laghi di Ledro, Caldonazzo e i corsi d’acqua del Noce e del Vanoi saranno teatro di importanti appuntamenti di alto contenuto sportivo, in grado di richiamare numerosi appassionati e formidabile veicolo di promozione capace di assicurare anche una grande visibilità mediatica all’intero Trentino. Questo ricco calendario di eventi è stato presentato nella sede di Trentino Marketing dai circoli velici e dai comitati organizzatori delle maggiori manifestazioni, incontro al quale ha partecipato l’Assessore provinciale al turismo e promozione Michele Dallapiccola.

È stato Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing, a fornire i dati che evidenziano l’importanza di questo target turistico con spiccate caratteristiche di internazionalizzazione. “Il peso del prodotto lago, ha precisato Rossini, è circa il 40% dell’interno movimento estivo, significa che più di 4 milioni di presenze sui 10 milioni totali si distribuiscono sugli ambiti del nostri laghi.

Le nostre rilevazioni ci dicono anche che l’acqua è vissuta in maniera attiva dal 65% degli ospiti del Garda trentino, dal 50% della val di Ledro e dal 25% della Valsugana. Proprio grazie all’unione di elementi vincenti e bene affermati, quali i laghi e le Dolomiti, il Trentino riesce a proporsi con un prodotto turistico internazionalmente molto forte.”

Per l’assessore al turismo Michele Dallapiccola “le acque dei nostri laghi e fiumi sono uno degli elementi che più caratterizzano il territorio. Un aspetto che, insieme ad una accoglienza attenta, un’enogastronomia che unisce tradizione mediterranea e genuinità dei nostri prodotti di montagna, contribuisce a creare una proposta unica nell’arco alpino”.

Sono stati quindi presentati gli eventi più rilevanti del calendario velico del Lago di Garda che quest’anno annovera 4 Campionati Mondiali (Youth RS:X – VX ONE – O’Pen BIC – Nacra), 6 Campionati Europei (18Foot Skiff – 420 Junior – 470 Junior – UFO 22 – Soling – International 14) per complessive220 giornate di gara e un numero stimato di 11 mila partecipanti.

Giancarlo Mirandola, presidente della Fraglia Vela di Riva del Garda ha presentato il 35° Lake Garda Meeting Optimist, tradizionale appuntamento per le promesse della vela in programma nel weekend di Pasqua da 13 al 16 aprile e che conta già un migliaio di iscritti. Sempre grazie al circolo rivano dall’11 al 15 maggio torneranno a solcare le acque gardesane i velocissimi catamarani foil GC 32 che attualmente concentrano il massimo livello di tecnologia applicato alla vela moderna .

Dal 27 al 28 maggio la Lega Navale Italiana sezione di Riva del Garda organizza la Coppa Italia della classe Techno 293, tavola pensata per i surfisti più giovani.

Amando Bronzetti, presidente del Circolo Surf Torbole, ha presentato il Campionato Mondiale RS:X Youth in calendario dal 24 giugno al 1 luglio, mentre il neo presidente del Circolo vela Torbole Giampaolo Montagni ha illustrato il prestigioso Grand Prix Dragoni, manifestazione che approderà per la prima volta sul Garda dal 13 al 16 luglio.

Luca Nardelli, presidente Circolo Vela Arco ha parlato di un secondo evento iridato sul Garda, ilCampionato del Mondo Classe O’Pen BIC, nuova classe velica per i giovani, dal 31 luglio al 4 agosto.

Marco Benedetti presidente dell’Apt Garda Trentino ha chiuso questa presentazione ricordando come il Benaco sia il “primo mare” per il mercato tedesco, e che quest’anno cadranno 50 anni di windsurf a Torbole con tutto quanto è conseguito in termini di movimento turistico. Non saranno però solo le acque gardesane ad accogliere appuntamenti di prestigio nel corso dell’estate.

Dal 20 al 21 maggio il torrente Vanoi ospita la VanoiRapid Race. È stata Sonia Scaioli per il Comitato Organizzatore a presentare la due giorni dedicati alla canoa e al kayak sulle acque di uno dei corsi più naturali nell’arco alpino, in cui si alterneranno prove e gare riservate ai canoisti più esperti ma anche un raduno che coinvolgerà tutti gli amanti dello sport della canoa con stage dedicati alla sicurezza e alla navigazione di alto corso.

Paola Mora, presidente dell’Associazione Vela Lago di Ledro e neo presidente del Comitato trentino del CONI ha invece illustrato la manifestazione sulle acque del lago di Ledro dal 28 giugno al 2 luglio, l’Eurosaf Match Racing Open European Championship, che riunirà i12 migliori timonieri europei per assegnare il titolo continentale.

La Val di Sole invece ospiterà sui campi di gara lungo il fiume Noce di Mezzana e Caldès dall’8 al 9 luglio, i Campionati italiani di Canoa slalom e di Canoa discesa sprint per le categorie junior e ragazzi, presentati da Luca Scaramella presidente del Canoa Club Val di Sole. Un ultimo appuntamento di rilievo quello presentato da Stefano Ravelli, presidente dell’Apt Valsugana, in programma sul Lago di Caldonazzo dall’1 al 3 settembre organizzato dal Circolo Nautico di Caldonazzo.

Si tratta del 10° Trofeo Canoagiovani e del Meeting delle Regioni, due tra i più importanti eventi del calendario nazionale giovanile e per i quali sono attesi 1000 ragazzi dai 9 ai 14 anni di 80 società da 20 regioni italiane.

