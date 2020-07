Trentino muore in moto a 26 anni dopo schianto con mezzo pesante nel Bresciano

Walter Magnani viveva a Edolo ma era originario di Segno

NordEst – Tragedia a Sonico, nel Bresciano. L’incidente è avvenuto mercoledì poco dopo le 18 in via Nazionale.

Uno schianto tra una moto e un mezzo pesante, sui cui sta compiendo accertamenti la Polizia Stradale di Darfo Boario, che non ha lasciato scampo al giovane motociclista, Walter Magnani, che avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni. Magnani, che viveva a Edolo e faceva il boscaiolo, era originario di Segno, in Trentino.

In breve

I carabinieri di Trento hanno identificato e denunciato per lesioni personali una ragazza, il padre di questa, ed il convivente di lei che, secondo i militari, sarebbero i responsabili dell’aggressione al barista Adriano Cavosi avvenuta lo scorso giugno. Il barista era stato aggredito e minacciato nel locale che la figlia gestisce in via Vittorio Veneto dopo aver rimproverato una ragazza che stava passando in bici. Cavosi le aveva chiesto di andare più piano e di usare la pista ciclabile. Per tutta risposta la donna lo aveva insultato e poi colpito, scagliandogli addosso la sua bici, prima di allontanarsi. Poco dopo la donna era tornata indietro accompagnata dal convivente, che aveva aggredito nuovamente il barista, questa volta alle spalle, minacciando di morte lui e la sua famiglia.