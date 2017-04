“Trentino Global Network” per valorizzare i giovani talenti all’estero

Connect on Linked in

Progetto dedicato ai giovani talenti trentini all’estero

Trento – Lo scopo del progetto “trentino global network”, approvato dalla Provincia di Trento, è quello di promuovere e valorizzare i giovani talenti trentini che hanno trovato affermazione nel mondo e che rappresentano una risorsa per l’intero sistema provinciale.

Il presidente intende costruire una rete di lavoro organizzata finalizzata a mettere in rete ed in connessione strutturata con il Trentino le competenze, le esperienze, le proposte e le idee di personalità e professionalità trentine che si sono affermate in Italia e nel mondo.

“Trentino Global Network”

Prevede una serie di interventi e di azioni di diversa natura, ma tra loro complementari.

Mappatura dei giovani talenti e dei trentini “di successo”

Il progetto prevede una analisi e ricostruzione del fenomeno nel suo complesso e la costituzione di una banca dati che integri le diverse banche dati già esistenti e che sia in grado di identificare generalità, ruoli e titoli dei trentini che si sono affermati professionalmente in posizioni di rilievo in Italia, in Europa e nei diversi contesti internazionali (istituzioni nazionali, europee e internazionali; centri di ricerca e università; imprese, gruppi finanziari e multinazionali etc) nonché degli oriundi trentini affermatisi nelle diverse realtà di residenza.

Trentino Business International Network

Sulla base di una mappatura dei trentini attivi in imprese ed organizzazioni economiche si procederà alla costituzione di una rete stabile per lo sviluppo di nuovi legami economici (commerciali, distributivi, produttivi) e possibile costituzione di “Business club” nei mercati a maggiore presenza e potenzialità di internazionalizzazione. Si procederà quindi all’inserimento all’interno dei programmi annuali di internazionalizzazione di Provincia e Trentino Sviluppo di missioni e/o di specifiche agende di incontri con imprenditori, ricercatori ed influencers attivi nei diversi paesi e contesti di destinazione.

1. Trentino Research International Network

Si procederà alla messa in rete dei trentini che a vario titolo si occupano di ricerca in Europa e nel mondo e valorizzazione dei rispettivi ruoli nei diversi istituti ed organizzazioni per ottenere finanziamenti e progetti attraverso la partecipazione congiunta a bandi di ricerca dell’UE (p.e. Horizon 2020) e multilaterali.

2- Istituzione del premio annuale “Trentini per il mondo”

Verrà istituito come riconoscimento ad un trentino che attraverso il proprio lavoro si sia particolarmente distinto e abbia fornito un significativo contributo in campo economico e sociale.

3. Attivazione di una procedura di raccordo con l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero

Si attiveranno specifiche procedure di raccordo con l’AIRE nonché di di mettere in contatto i trentini di talento o ad alta specializzazione professionale residenti all’estero con le imprese e gli enti del territorio della Provincia autonoma di Trento.

4. Azioni per favorire il rientro di talenti in Trentino

Avvio di programmi, azioni e bandi a sostegno del rientro di giovani talenti.

Il progetto, approvato, dispone la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale che avranno il compito di sviluppare il piano operativo attraverso il collegamento con i principali soggetti territoriali interessati a partire dalle le associazioni che operano nel campo dell’emigrazione, i centri di ricerca e l’Università di Trento.