Trentino – Europa, otto incontri per conoscere l’Unione europea: dal 4 febbraio al 18 marzo (LE DATE)

Primo appuntamento martedì 4 febbraio, alle ore 20.30, a Carbonare di Folgaria

Trento – Il centro di informazione Europe Direct Trentino propone l’iniziativa Trentino=Europa, che a partire da inizio febbraio coinvolgerà le sette Comunità di Valle che hanno aderito.

Gli appuntamenti vanno da martedì 4 febbraio, con il primo incontro a Carbonare di Folgaria, al 18 marzo Ciascuna Comunità ospiterà una serata informativa rivolta agli amministratori locali, agli imprenditori, al mondo associativo e ai cittadini in generale.

La scaletta

Sarà uguale per ogni appuntamento: un’illustrazione di come l’Europa è concretamente presente nella nostra vita quotidiana, una panoramica dei finanziamenti che l’UE mette a disposizione del territorio, una carrellata di alcuni progetti realizzati grazie ai fondi europei nel territorio della Comunità di valle che ospita l’incontro e infine il coinvolgimento dei partecipanti in un quiz a premi finale.

I sette incontri

Uno a settimana secondo i calendario e gli orari sotto riportati, inizieranno martedì 4 febbraio a Carbonare di Folgaria per concludersi mercoledì 18 marzo a Tione.

Nell’ultima settimana di marzo è poi in programma il momento conclusivo, con una serata animata che vedrà protagonisti sette progetti europei realizzati in Trentino, uno per ciascuno dei territori aderenti: gli stessi beneficiari del progetto europeo, o un gruppo di giovani in loro vece, metterà in scena, nella modalità più accattivante possibile, l’intervento finanziato dall’UE; in dieci minuti dovrà convincere la giuria della bontà, dell’utilità e della concretezza del progetto, conquistando così il premio finale.

Il calendario dei sette incontri

Martedì 4 febbraio 2020 ore 20.30, Carbonare di Folgaria, sala civica

Giovedì 13 febbraio 2020 ore 16.30, Tonadico, Comunità di Valle, sala Negrelli

Giovedì 20 febbraio 2020, ore 20.30, Borgo Valsugana, Comunità di Valle, Sala rossa

Martedì 25 febbraio 2020, ore 18.00, Pergine Valsugana, Comunità di valle, sala Assemblee

Lunedì 2 marzo 2020, ore 18.00, Trento, Palazzo Geremia, sala Falconetto

Lunedì 9 marzo 2020, ore 18.00, Rovereto, Comunità di Valle

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 20.30, Tione, Comunità di Valle

Per informazioni: Europe Direct Trentino, tel. 0461 496701-495088 – europedirect@provincia.tn.it