Trentino e Alto Adige: operativo l’accordo per la gestione dei rifiuti

Ogni anno circa 15 mila tonnellate saranno trattate a Bolzano

Trento/Bolzano – L’Agenzia per la depurazione della Provincia autonoma di Trento e l’Agenzia provinciale per l’ambiente della Provincia autonoma di Bolzano hanno sottoscritto l’accordo tecnico che consentirà, già a partire dai prossimi giorni, il trasferimento di una parte dei rifiuti urbani prodotti in Trentino verso il termovalorizzatore di Bolzano.

L’accordo, che a livello politico era stato siglato dagli assessori provinciali Gilmozzi e Theiner lo scorso gennaio, consentirà di trasferire fra le 15 mila e le 20 mila tonnellate l’anno di rifiuti urbani all’impianto bolzanino, pari all’11,5% della capacità complessiva del termovalorizzatore. L’accordo ha una durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque. Per contro, la Provincia di Bolzano potrà conferire fino a 10 mila tonnellate l’anno di rifiuti bio nel biodigestore di Cadino, per produrre compost di qualità.

L’accordo rafforzerà il partenariato strategico fra Trento e Bolzano nel settore della tutela dell’ambiente, ed in particolare in quello della gestione dei rifiuti, considerando che ci sono già importanti collaborazioni nei settori dell’acqua e dell’energia. È in programma, inoltre, un ulteriore ampliamento della collaborazione nel settore della sicurezza dei prodotti chimici.