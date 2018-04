Trento, Due morti in poche ore in due diversi incidenti stradali

Connect on Linked in

Moto contro bus a Rovereto. Uomo schiacciato da auto in sosta che si muove a Brez

Trento – Un motociclista di 39 anni, Maurizio Zanni, originario della zona, ha perso la vita sabato mattina a Rovereto. E’ finito con il suo mezzo sotto un autobus della Trentino Trasporti che procedeva in direzione opposta.

I soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso e i carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le immagini TGR

Le prime immagini dell'incidente in via del Garda a Rovereto. Frontale tra una moto e un autobus extraurbano della Trentino trasporti. Morto sul colpo il centauro. Aveva 39 anni. pic.twitter.com/CnLULrwxow — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) April 14, 2018

Travolto dall’auto in sosta l’ex vicesindaco

Un uomo di 52 anni è morto invece nella notte a Brez, dopo essere rimasto schiacciato contro un muro dalla propria auto parcheggiata nel cortile di casa.

Si tratta di Silvano Anselmi, molto conosciuto in zona anche per essere stato vicesindaco e assessore. Il mezzo, forse per la mancanza di freno a mano tirato, si è mossa e l’ha stretto contro un muro. Nulla da fare per salvarlo, nonostante l’arrivo di ambulanze e elisoccorso.

Le immagini TGR